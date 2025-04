Giugliano, l’Autolavaggio Fratelli Borzacchelli premiati con il riconoscimento di eccellenza

Giugliano. Grande soddisfazione per l’imprenditoria giuglianese, il prestigioso riconoscimento di Eccellenza è stato conferito allo storico Autolavaggio Fratelli Borzacchelli.

Ad assegnarlo l’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori, presieduto dall’onorevole Alessandro Caramiello, e il Club Terraviva, guidato dal cantautore Luigi Libra.

A ricevere il riconoscimento la quarta generazione della famiglia titolare dell’azienda ovvero i fratelli Stefano e Sandro Borzacchelli.

La motivazione del premio risiede nella storicità dell’attività e nella capacità di aver saputo trasmettere, da una generazione all’altra, la cura per l’auto, attraverso valori come la dedizione al lavoro, l’umiltà e il desiderio di aggiornarsi e migliorare i servizi.

“Il nostro papà Carmine, è stato un grande riferimento per noi e ci ha insegnato ad avere un occhio sempre attento alle innovazioni e al mercato in evoluzione”. Hanno dichiarato i due giovani imprenditori. L’autolavaggio offre un servizio completamente artigianale, con lavaggi eseguiti rigorosamente a mano, tranne per la sanificazione dell’abitacolo e il lavaggio dei tessuti, che vengono effettuati con macchinari di ultima generazione. I prodotti utilizzati sono quelli della Mafra, azienda leader nel settore, di cui l’Autolavaggio Borzacchelli è il secondo utilizzatore in Campania. Fiore all’occhiello dell’attività è il Ceramic Shampoo, trattamento dona alla carrozzeria un effetto seta, la rende impermeabile e protegge la vernice dagli agenti atmosferici. Attualmente in esclusiva per il loro autolavaggio per tre mesi.

COMUNICATO STAMPA