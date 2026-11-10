Giugliano, l’assessore Marco Sepe: «La città non è un deserto culturale»

Dalla riapertura della piscina comunale al ritorno del cinema in piazza Gramsci, passando per lerealtà teatrali e gli eventi natalizi: l’assessore alla Cultura, Sport e Patrimonio racconta i progettidell’amministrazione e punta sulla collaborazione tra pubblico e privato.

La cultura a Giugliano riparte dai luoghi, dalle iniziative e dalla collaborazione tra istituzioni e realtà private.Dalla piscina comunale al ritorno delle proiezioni cinematografiche nella storica sala di piazza Gramsci,passando per le esperienze teatrali che stanno animando il centro storico, sono diversi i progetti su cui èimpegnata l’amministrazione. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Marco Sepe, assessore alla Cultura,allo Sport e al Patrimonio del Comune di Giugliano, ospite negli studi di CampaniaOggi, per fare il puntosugli interventi in corso, sulle prospettive culturali della città e sulle iniziative in programma per Natale.

L’intervista

Piscina comunale, quando riaprirà?Assessore, partiamo dalla piscina comunale. Dopo la rescissione del contratto con il precedenteconcessionario, a che punto siamo con la procedura per la riapertura?

Sulla piscina è stato fatto un lavoro che ha richiesto tempo e attenzione, tenendo conto soprattutto degliutenti che frequentavano la struttura. Per un anno abbiamo cercato una soluzione con il precedentegestore rispetto ai canoni non riscossi per anni. Su questo punto siamo stati irremovibili: chi gestisce benipubblici deve farlo nel migliore dei modi e, soprattutto, deve corrispondere i canoni all’amministrazione.Siamo al servizio dei cittadini e dobbiamo rispondere delle nostre azioni.

A luglio è stato rescisso il contratto e, alla fine di ottobre, siamo riusciti a procedere con lo scorrimentodella graduatoria. Il nuovo soggetto, che aveva partecipato al bando originario, ha accettato la nostraproposta. Ora stiamo preparando la delibera da portare in Consiglio comunale per consentire ilnuovo affidamento. Contiamo di completare l’iter entro la fine del mese.

Torna il cinema in piazza GramsciUn’altra novità riguarda il cinema. Giugliano si prepara a riavere le proiezioni nella storica saladi piazza Gramsci?

Sì, il bando è stato pubblicato e a breve contiamo di riaprire la storica sala di piazza Gramsci, neilimiti della capienza autorizzata, che è di circa cento persone. Ci auguriamo che arrivi un’offertaper poter proporre anche le prime visioni.

Il cinema sarà aperto dal mercoledì alla domenica, con più spettacoli giornalieri e prezzi calmieratiper giovani e anziani. È un’altra iniziativa che mettiamo in campo per ravvivare il centro storico,dopo il successo di Street Book. Speriamo che quell’esperienza non rimanga un evento isolato.

Cultura, associazioni e collaborazione con i privatiStreet Book ha dimostrato che anche a Giugliano è possibile coinvolgere tanti giovani e appassionati.Quanto è importante creare una rete culturale sul territorio?

È fondamentale. Street Book è stata una luce e ha dimostrato che, quando le cose vengono organizzatebene, a Giugliano si può investire in cultura e ottenere risultati importanti.

Io credo molto nella rete. Non penso che l’assessore debba essere un tuttologo o debba interveniresu tutto. Il suo compito deve essere soprattutto quello di raccordare le migliori energie della città.Abbiamo bisogno del contributo dei privati, delle associazioni culturali, delle librerie e delle galleried’arte. Noi siamo qui per ascoltare e creare le condizioni affinché possano nascere progetti positivi.

Le realtà teatrali che animano la cittàA Giugliano stanno nascendo e consolidandosi diversi spazi culturali. Pensiamo alla realtà diPalazzo Colombo, con ABB Arte e Cultura, e al teatro Madre Arte di Antonio Diana. Sono esperienzeche dimostrano come il territorio sia tutt’altro che fermo.

Assolutamente. Voglio salutare Tommaso Di Nardo e Antonio Diana, che conosco personalmentee che stimo molto per il lavoro che stanno portando avanti.

Ci sono tante realtà che dimostrano quanto sia sbagliato parlare di un deserto culturale a Giugliano.Penso alla Fondazione Basile, alla Pro Loco, alle associazioni e ai volontari che stanno contribuendoalla crescita della città.

Anche noi, nei primi sessanta giorni del mandato, abbiamo lavorato per attrezzare il teatro della biblioteca,che tengo a sottolineare essere un vero teatro, con camerini, palco, sipario e luci. A breve pubblicheremoun’ulteriore manifestazione di interesse rivolta alle associazioni, per individuare soggetti che possanocontribuire alla gestione della sala, all’organizzazione di corsi teatrali e alle attività collegate alla biblioteca.

I luoghi culturali devono essere vissuti. Quando un’associazione fa teatro offre alla città un’occasionedi incontro, partecipazione e crescita.

Gli eventi di Natale e il finanziamento della Città MetropolitanaGuardiamo al Natale. Quali iniziative state preparando per Giugliano?

Ci saranno soprattutto iniziative teatrali e attività ludiche dedicate ai bambini. Stiamo lavorando aeventi come lo Sbarco degli Elfi, l’animazione per le strade e stiamo cercando di organizzare ancheun trenino per il centro cittadino, così da permettere ai bambini di spostarsi tra le piazze senzadover utilizzare l’automobile.

Quest’anno siamo riusciti a ottenere un finanziamento maggiore dalla Città Metropolitana. Per troppotempo Giugliano non aveva beneficiato di un incremento delle risorse proporzionato alla sua importanzae alle sue esigenze, mentre altri centri più piccoli avevano visto crescere i propri finanziamenti.

Grazie al lavoro politico e istituzionale siamo riusciti a ottenere risorse aggiuntive. Ringrazio il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi e il vicesindaco Giuseppe Cirillo, che ci sono stati vicini in questa battaglia.

Patrimonio e parco di LiternumSul fronte del patrimonio comunale ci sono altri interventi in programma?

Stiamo lavorando sulla gestione dei diversi immobili pubblici, sia quelli sportivi sia quelli culturali e dedicati allo svago. Tra questi c’è anche il parco di Liternum, sul quale sono in corso interlocuzioni con la Regione per affrontare diverse questioni, soprattutto quelle relative alla manutenzione.

È importante intervenire su tutti questi spazi perché rappresentano un patrimonio della città e devono poter essere restituiti pienamente alla comunità.

Stadio comunale, a che punto siamo?Concludiamo con lo stadio comunale. Qual è la situazione attuale e cosa succederà rispetto alla gestione dell’impianto?

In questo momento lo stadio è gestito dal Comune. Stiamo innanzitutto cercando di risolvere il problema dell’illuminazione: abbiamo scoperto la presenza di ripetitori sulle torri faro e ci siamo attivati per farli rimuovere, così da garantire una corretta visibilità sul campo e anche nelle riprese televisive.

È inoltre in corso una procedura di mediazione con la società, in relazione ai crediti vantati dall’ente e a quelli rivendicati dalla società per i lavori effettuati.

Ci auguriamo di chiudere la mediazione nel migliore dei modi e in tempi brevi, così da poter procedere con una nuova gara e affidare lo stadio. È nell’interesse di tutti che l’impianto possa essere gestito nel modo migliore.