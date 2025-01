Giugliano, l’annoso problema della sosta selvaggia in via Anello Palumbo

Stalli a pagamento vuoti e auto in doppia fila, un paradosso che è consuetudine in alcuni punti di Giugliano, sopratutto in centro. Siamo in Via Aniello Palumbo e tra supermercati, negozi, attività e uffici, la strada è sempre molto trafficata. La sosta selvaggia, da sempre fa da padrona. Auto parcheggiate ovunque tranne che nelle strisce blu. Una vecchia e consolidata abitudine che nonostante multe e controlli non si ferma. Anche le strisce pedonali diventano parcheggi. Eppure in zona vi sono anche diverse aree private di sosta sorvegliata, ma in molti preferiscono la doppia fila. In molti evitano il pagamento del grattino sebbene vi siano stalli liberi, lasciando l’auto, o anche furgoni, fuori le strisce. Gli ausiliari del traffico, ovvero i cosiddetti “vigilini”, però, sono abilitati anche all’accertamento di violazioni del codice della strada come in questi casi un’auto parcheggiata male. Un problema mai risolto che crea disagi alla viabilità e anche ai pedoni che si trovano costretti a fare slalom tra le vetture parcheggiate in malo modo.