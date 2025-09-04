Si tinge di giallo la mancata presenza dell’allenatore gialloblù, Gianluca Colavitto, durante la presentazione ufficiale della squadra davanti ai tifosi nel cuore della città. Non si esclude che si tratti di un clamoroso esonero ad appena due giornate dall’inizio del campionato.

Giugliano, l’allenatore dei tigrotti assente alla presentazione della squadra: possibile l’addio

Secondo voci vicine alla società dei tigrotti, Colavitto sarebbe a un passo dall’addio. La sua mancata partecipazione all’evento – giustificata con motivi familiari – ha inevitabilmente alimentato le indiscrezioni su una separazione anticipata. La dirigenza starebbe valutando di risolvere di comune accordo il contratto con l’ex tecnico dell’Ancona.

Parallelamente, l’attenzione è già spostata verso un possibile sostituito. Il profilo in cima alle preferenze sarebbe quello di Emanuele Troise, allenatore con esperienze in Serie C sulle panchine di Cavese, Rimini e Arezzo.