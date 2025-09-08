Giugliano, ladro di bici elettrica in via Innamorati: derubata proprietaria di un negozio

Ha agito indisturbato in pieno giorno: un ladro, domenica scorsa, si è avvicinato a una bici elettrica parcheggiata, ci è salito sopra e si è allontanato pedalando come se niente fosse. È successo in pieno centro a Giugliano, in via degli Innamorati.

Vittima del furto è la proprietaria della farmasanitaria “Maison delle coccole”, che aveva lasciato la bici all’esterno dell’attività commerciale. Il raid non è stato denunciato alle forze dell’ordine. A incastrare il malvivente le immagini di videosorveglianza del negozio, che ha immortalato tutte le fasi del furto. Si tratta di un giovane di colore in jeans e t-shirt bianca.