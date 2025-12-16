Giugliano, la musica si fa colore: al V circolo “Montessori” arriva “Musica per tutti – Christmart ed 2025” con Monica Sarnelli

La musica che si trasforma in materia visiva, un muro che diventa spazio di libertà espressiva e un concerto per celebrare la forza dell’integrazione. Sono questi gli ingredienti di “MUSICA PER TUTTI ChristmArt Edition 2025”, l’evento in programma sabato 20 dicembre presso il V Circolo Didattico “Montessori” di via Pigna.

Un modello di vera inclusione: il legame tra FISH Campania e “The Jack”

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra MUSA APS e l’Accademia Musicale “The Jack”. Un ruolo centrale è rivestito dalla FISH Campania (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie), che garantisce la supervisione scientifica.

Questo evento suggella un patrocinio che FISH Campania conferisce all’Accademia “The Jack” da ormai quattro anni. Una scelta dettata dalla consapevolezza che questa realtà sa fare davvero inclusione: all’interno dei loro percorsi non sono mai state create barriere o distinzioni tra persone con e senza disabilità.

Il messaggio lanciato è forte e inequivocabile: la musica ha il potere di abbattere ogni barriera e, soprattutto, il “Progetto di Vita” delle persone con disabilità passa necessariamente anche attraverso la cultura e la relazione. Non solo assistenza, ma piena cittadinanza culturale e sociale.

La scuola come presidio di accoglienza

Lo scenario di questa giornata è fortemente simbolico: l’abbraccio della comunità educante del V Circolo Didattico “Montessori”. Un ringraziamento sentito va alla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Sabrina Zinno. La sua presenza costante e la sua sensibilità autorevole hanno permesso di trasformare l’istituto in un laboratorio di bellezza, confermando la scuola come spazio aperto di civiltà e crescita collettiva.

Il Programma: Arte Pubblica e Gran Concerto

La kermesse prenderà il via alle ore 10:00 con l'”Inclusive WallArt”: il cortile della scuola diventerà un atelier a cielo aperto dove bambini, ragazzi e famiglie dipingeranno il “Muro dell’Inclusione”, trasformandosi da spettatori in protagonisti attivi.

Alle ore 12:00, la magia si sposterà nel teatro scolastico per il Gran Concerto Finale, che vedrà esibirsi insieme i bambini e i musicisti di MUSA e The Jack.

Madrina d’eccezione: Monica Sarnelli

Madrina della manifestazione sarà Monica Sarnelli. La celebre voce di “Un posto al sole”, da sempre vicina alle cause sociali, testimonierà come l’arte sia il più potente veicolo di unione e solidarietà. “Non è solo un concerto, è una magia dove la musica diventa colore”, spiegano gli organizzatori.

Istituzioni e Ringraziamenti

Il progetto è realizzato grazie al sostegno dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Giugliano, con un particolare ringraziamento all’Assessore Bianca Perna per l’attenzione concreta verso questo sogno sociale.

Un plauso speciale al team organizzativo:

Rosaria Tutino – Responsabile della Gestione Operativa e Pianificazione



Salvatore Cecere – Coordinatore Strategico Divisione MUSA e The Jack



Gennaro Pezzurro – Presidente FISH Campania



INFO UTILI