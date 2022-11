Inizia la gara. Al 4′ destro di Ceparano, palla fuori. All’8′ ci prova De Rosa, nulla di fatto. Al 14’tentativo di Ricci, che non centra il bersaglio grosso. Un minuto più tardi incursione di Pandolfi, la palla carambola sui piedi di Gomez per lo 0-1. Al 27′ è Viscovo a salvare su Ricci. Termina il primo tempo con il vantaggio degli ospiti per 1-0.

Giugliano-Juve Stabia, i tigrotti perdono 0-1 al Partenio

Inizia il secondo tempo. Al 2′ Viscovo nega la gioia della rete alla Juve Stabia. Al 9′ doppia occasione per la squadra di casa non concretizzata prima con De Rosa, poi con Nocciolini. Al 22′ tiro debole di Vimercati. Al 26′ ci prova Rizzo, destro fuori. Al 41′ ci prova il neo entrato Salvemini, nulla di fatto. Due minuti più tardi grande occasione per Nocciolini, palla alta. Al 46′ ancora il numero 90, si fa ipnotizzare da Barosi. Termina la gara con il risultato di 0-1 per la Juve Stabia.

Giugliano: Viscovo, Ceparano (15’st Felippe), Poziello Ciro (1’st Nocciolini), De Rosa (24’st Salvemini), Piovaccari, Rizzo, Zullo, Gladestony, Scanagatta, Rondinella (36’st Berman), Gomez (1’st Di Dio). A disposizione: Sassi, Belardo, D’Alessio, Poziello Raffaele, Aruta, De Lucia, De Francesco, Ghisolfi, Kyeremateng. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

Juve Stabia: Barosi, Carbone (6’st Scaccabarozzi), Pandolfi, Maselli (18’st Altobelli), Ricci, Cinaglia, Mignanelli, Caldore, D’Agostino (18’st Vimercati), Maggioni, Santos. A disposizione: Russo, Maresca, Dell’Orfanello, Zigoni, Bentivegna, Berardocco, Guarracino, Della Pietra, Silipo, Picardi, Peluso. Allenatore: Leonardo Colucci.