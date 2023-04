In occasione dei festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli è stata istituita una zona Ztl a Giugliano per motivi di sicurezza. A deciderlo, attraverso un’ordinanza dirigenziale, è il comandante Luigi Maiello della Polizia Municipale.

Giugliano, istituita zona pedonale in centro: tutte le strade chiuse al traffico

Dalle ore 15 fino a mezzanotte, si potrà circolare soltanto a piedi ad eccezione dei residenti.

In via Roma, dall’intersezione con piazza Gramsci all’intersezione con Corso Campano e in Corso Campano dall’intersezione con via Roma a piazza Trivio. Da via Cumana, poi, non si potrà circolare con i veicoli dall’intersezione con Via Concezione a Piazza Matteotti. Inversione del senso di marcia da via Cumana fino agli incroci con via Concenzione e via S.Anna.

Il transito veicolare verrà, dunque, deviato nelle seguenti zone:

Via Licoda per i veicoli provenienti da Piazza S.Nicola;

Via S.Anna per i veicoli provenienti da Via Cumana e da Via Concezione direzione C.so Campano

Via Vittorio Veneto per i veicoli provenienti da Piazza Gramsci direzione C.so Campano

Vico Cacciapuoti per i veicoli provenienti da Via Aniello Palumbo direzione Piazza Annunziata. I residenti nelle zone a traffico limitato, potranno accedere ed uscire dai varchi più vicini.

L’accesso all’area della Ztl è consentita soltanto ai residenti dell’area interessata al provvedimento, ai titolari di posto auto in area privata, ai veicoli in servizio di emergenza e a quelli in possesso di persone con limitate o impedite capacità motorie.