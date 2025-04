L’isola ecologica di via Selva Piccola a Giugliano, chiusa dallo scorso 6 marzo per controlli sanitari, potrebbe presto tornare operativa. Dopodomani, infatti, è previsto un sopralluogo da parte dell’Asl Napoli 2 Nord per verificare se la ditta incaricata ha ottemperato alle prescrizioni imposte durante il blitz che ha portato alla sospensione delle attività. Se l’esito sarà positivo, l’impianto potrà riaprire i battenti, ponendo fine a quasi un mese di inattività.

Giugliano, isola ecologica chiusa da quasi un mese: dopodomani sopralluoghi dell’Asl

La chiusura dell’isola ecologica ha causato notevoli disagi ai cittadini, impossibilitati a smaltire correttamente rifiuti ingombranti e materiali particolari. Le ispezioni condotte dall’ASL e dai NAS dei Carabinieri avrebbero evidenziato diverse irregolarità nella gestione dell’impianto, portando all’emanazione di specifiche prescrizioni per la ditta responsabile. La conformità a queste indicazioni sarà ora oggetto del prossimo sopralluogo, determinante per la riapertura dell’isola ecologica.​