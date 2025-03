Giugliano, chiusa l’isola ecologica di via Selva Piccola per controlli sanitari. Ignota data di riapertura

Brutta sorpresa questa mattina per i giuglianesi. L’isola ecologica di via Selva Piccola è stata chiusa per controlli sanitari in corso. Decine i residenti che si sono trovati con ingombranti ed elettrodomestici da smaltire con un foglio attaccato al cancello che avvisa gli utenti della chiusura.

Giugliano, chiusa l’isola ecologica di Selva Piccola per controlli sanitari

A quanto apprende Teleclubitalia, ieri ispettori Asl e NAS dei Carabinieri hanno effettuato delle verifiche nell’isola ecologica riscontrando delle irregolarità. Le autorità sanitarie hanno trasmesso le prescrizioni alla Teknoservice, la società che gestisce la raccolta rifiuti a Giugliano.

Dal Comune, dove è attualmente insediato il commissario prefettizio fino ad elezioni, non sono arrivate comunicazioni ufficiali. Non è stata dunque resa nota la data di riapertura, ma nel frattempo già si è formato un piccolo cumulo di rifiuti. L’area è videosorvegliata.