Investe un anziano in bicicletta e si allontana senza prestare soccorso, lasciandolo a terra in una pozza di sangue. È accaduto in pieno giorno in via Ripuaria, a Varcaturo, dove un ciclista di 77 anni è rimasto ferito dopo essere stato urtato da un’automobile.

Giugliano, investe un ciclista di 77 anni e fugge: individuata e denunciata pirata della strada

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale guidata dal comandante De Simone, una vettura di colore rosso avrebbe affiancato l’anziano, urtandolo e facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto. Il conducente, anziché fermarsi per verificare le condizioni dell’uomo, ha proseguito la marcia facendo perdere le proprie tracce.

Il 77enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Pozzuoli, dove i medici gli hanno riscontrato una contusione facciale e un trauma cranico, con una prognosi di venti giorni. Immediata la risposta degli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, che hanno avviato le indagini acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali e di alcune attività commerciali della zona.

Proprio l’analisi dei filmati ha consentito agli investigatori di individuare l’auto coinvolta nell’investimento e, nonostante le difficoltà, di risalire alla targa polacca e alla proprietaria del veicolo, una donna di 58 anni di origini straniere. Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione della donna, che ha negato ogni coinvolgimento nell’accaduto. La vettura è stata però rintracciata nelle vicinanze della sua residenza e presentava evidenti segni sulla fiancata destra, ritenuti compatibili con la dinamica dell’incidente.

La denuncia

Per la 58enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per fuga e omissione di soccorso. L’automobile è stata sottoposta a sequestro penale, mentre la patente italiana è stata ritirata per essere trasmessa alla Prefettura di Napoli. Si tratta di reati per i quali la normativa prevede sanzioni particolarmente severe, con pene detentive che, secondo quanto evidenziato dalla Polizia Municipale, possono arrivare complessivamente fino a sei anni, oltre alla decurtazione di dieci punti dalla patente e alla sospensione della stessa, che può superare i cinque anni.

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