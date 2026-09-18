Controlli del Comune in via Mazzini, a Giugliano, dove un’impresa incaricata per l’installazione della fibra ottica è stata sorpresa mentre effettuava alcuni lavori senza disporre delle necessarie autorizzazioni. Le verifiche condotte dalla Polizia Municipale hanno fatto emergere delle irregolarità. In particolare la società aveva avviato i lavori senza ottenere il nulla osta dei caschi bianchi. La sanzione inflitta ammonta a 866 euro.

Giugliano, lavori senza il nulla osta della Municipale in via Mazzini: sanzionata una ditta

L’intervento dell’amministrazione comunale è arrivato in seguito ad alcune segnalazioni dei cittadini. L’assessora alla Manutenzione, Raffaella Di Nardo (Pd), si è recata sul posto per un sopralluogo e, dopo aver verificato quanto stava accadendo, sono stati coinvolti gli uffici competenti e gli agenti della Polizia Municipale.

Gli accertamenti hanno evidenziato che l’impresa stava operando senza i titoli autorizzativi previsti. A quel punto il Comune è intervenuto contestando le violazioni riscontrate e procedendo con la relativa sanzione. «La linea è chiara: collaborazione e coordinamento con tutti gli operatori, ma tolleranza zero per chi interviene sul territorio senza rispettare le regole», ha dichiarato l’assessora Raffaella Di Nardo.

Il caso di via Mazzini si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione per rafforzare i controlli sugli interventi effettuati lungo le strade cittadine. Nei giorni scorsi, infatti, su iniziativa dell’assessora era stato convocato un tavolo tecnico al quale avevano preso parte dirigenti e funzionari del Comune, gli assessori interessati, la Polizia Municipale e gli operatori del settore.