La città di Giugliano torna di nuovo a celebrare la Madonna della Pace, sua compatrona. Ieri sera si è svolta l’intronizzazione della Vergine in piazza Annunziata, una cerimonia simbolica con la quale si fa sedere sul trono la Madonna e la si proclama Regina.

Centinaia di fedeli sono accorsi in piazza per partecipare ai festeggiamenti e per rivolgere preghiere alla Madonna della Pace. Nel pomeriggio il simulacro è stato prelevato dai confratelli all’ingresso della cappellina, situata in via Epitaffio, per la vestizione e poi posizionato su un tronetto bianco. Tantissime le persone in strada per adorare la Madonna della Pace e deporre i fiori ai piedi della statua.

La sacra effige è stata poi portata in spalla dai fedeli durante tutta la processione, che ieri è partita da via Epitaffio ed ha percorso tutto il Corso Campano. Una volta in piazza Annunziata, al cospetto del Santuario, la “Zingarella” (così chiamata affettuosamente dai devoti per via del suo colorito olivastro, ndr) è stata accolta da una fiumana di gente. Famiglie e bambini, provenienti anche da comuni limitrofi e da Napoli, hanno atteso con trepidazione l’arrivo della compatrona e dunque il momento della intronizzazione. Il simulacro è stato quindi rimosso dal trono e trasferito sul carro. Con un congegno particolare, la statua è stata poi issata alla sommità del carro. Dopo l’uscita della Madonna, il suono delle campane e il lancio dei coriandoli hanno suggellato l’emozione del momento.

La visita in ospedale

Sempre nella giornata di ieri, poco prima di arrivare alla cappellina di via Epitaffio, la sacra effige è stata portata all’ospedale San Giugliano per concedere ai pazienti e al personale sanitario un momento di preghiera con la Vergine.

Gli appuntamenti di domani

Nella giornata di domani, 29 maggio, si terrà la prima santa messa nel Santuario dell’Annunziata intorno alle 9. Poi ci sarà il primo volo dell’Angelo, a seguire la processione e in serata il secondo volo dell’Angelo in piazza Annunziata. Tutti gli appuntamenti in programma saranno seguiti da Teleclubitalia che, con le sue dirette, consentirà a chi non può partecipare fisicamente ai festeggiamenti di poterli seguire da casa. Sarà possibile seguire “12 ore con Maria” sul canale 77 del digitale terrestre o sulla pagina Facebook dell’emittente televisiva.

