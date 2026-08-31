Sale l’attenzione anche ad Aversa per il virus West Nile. Sono due i cittadini aversani attualmente ricoverati, mentre l’amministrazione comunale, in raccordo con le autorità sanitarie, ha deciso di rafforzare le misure di prevenzione contro la proliferazione delle zanzare.

West Nile ad Aversa, due cittadini ricoverati: scatta l’ordinanza del sindaco

Ad annunciarlo è stato il sindaco Francesco Matacena, che sabato 29 agosto ha fatto il punto sulla situazione dopo i casi registrati sul territorio provinciale. Il primo cittadino ha spiegato di essere in costante contatto con le autorità sanitarie competenti, impegnate negli approfondimenti epidemiologici necessari a ricostruire i contagi e a seguire l’evoluzione del quadro.

Al momento, dunque, l’attenzione ad Aversa è concentrata in particolare sui due concittadini ricoverati. Matacena ha espresso la vicinanza dell’amministrazione ai pazienti e alle rispettive famiglie. Non sono stati diffusi dal Comune ulteriori dettagli sulle loro condizioni cliniche.

L’ordinanza contro la proliferazione delle zanzare

Parallelamente al monitoraggio sanitario, il sindaco ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente n. 273/2026, con una serie di prescrizioni finalizzate a limitare la presenza delle zanzare e, di conseguenza, il rischio di trasmissione del virus.

Il provvedimento punta soprattutto sull’eliminazione dei ristagni d’acqua, che rappresentano un ambiente favorevole alla riproduzione delle zanzare. Ai cittadini viene richiesto di evitare di lasciare all’aperto contenitori nei quali possa accumularsi acqua piovana e di provvedere allo svuotamento periodico di sottovasi, bidoni e altri recipienti. Particolare attenzione viene richiesta anche per tombini e griglie presenti nelle proprietà private, da mantenere puliti o sottoporre agli opportuni trattamenti antilarvali.

Prescrizioni specifiche interessano inoltre attività produttive, depositi di pneumatici e autodemolizioni, cantieri e aziende agricole, con l’obiettivo di impedire la formazione di raccolte d’acqua nelle quali gli insetti possano proliferare. I controlli sul rispetto delle disposizioni sono affidati alla Polizia Locale e sono previste sanzioni in caso di inosservanza.

Disinfestazione straordinaria in tutta Aversa

Alle misure contenute nell’ordinanza si aggiungerà un intervento straordinario di disinfestazione sull’intero territorio cittadino, annunciato per questa settimana. Il Comune dovrà comunicare il calendario dettagliato con le zone interessate e gli orari delle operazioni. L’invito rivolto alla popolazione è intanto quello di seguire le indicazioni dell’Asl Caserta: utilizzare repellenti sulla pelle esposta, proteggere porte e finestre con zanzariere ed eliminare, soprattutto da cortili, balconi e giardini, qualsiasi possibile ristagno d’acqua.