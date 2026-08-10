Napoli, bimba di un anno rischia di soffocare al McDonald’s: salvata dal 118

Momenti di paura nel cuore di Napoli, dove una bambina di un anno ha rischiato di soffocare all’interno del McDonald’s della Galleria Umberto I. La piccola, incosciente e senza respirazione, è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei soccorritori del 118. A raccontare quanto accaduto è l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.

Bimba rischia di soffocare a Napoli: l’allarme alle 13.18

La richiesta di soccorso è scattata alle 13.18, quando la postazione del 118 è stata attivata per un’emergenza all’interno del McDonald’s della Galleria Umberto I. Secondo quanto riferito, l’equipaggio sanitario ha raggiunto il locale appena tre minuti dopo l’allarme. Al loro arrivo, la situazione è apparsa immediatamente molto grave: la bambina è stata affidata ai soccorritori incosciente e in assenza di respirazione, a causa di un’ostruzione delle vie aeree.

Le manovre dell’infermiera del 118 salvano la bambina

Determinante è stato l’intervento dell’infermiera del 118 Regina Esposito, che ha immediatamente preso in braccio la piccola e ha iniziato le manovre di disostruzione. L’infermiera ha posizionato la bambina sulle proprie gambe e ha effettuato le procedure necessarie per liberare le vie aeree. Dopo due cicli di manovre, la piccola ha ricominciato a tossire e a respirare. Un risultato che ha trasformato in pochi istanti la paura dei presenti in sollievo. Sul posto sono intervenute anche la moto sanitaria e l’automedica San Gennaro, fornendo ulteriore assistenza alla bambina dopo la ripresa della respirazione.

Trasferita all’ospedale Santobono

Una volta stabilizzate le condizioni, la piccola è stata trasferita all’ospedale Santobono di Napoli per gli accertamenti e le cure del caso. La bambina è arrivata nella struttura ospedaliera in condizioni emodinamicamente stabili.

La ripresa della respirazione ha suscitato una forte emozione anche tra le persone che avevano assistito all’emergenza. Quando è apparso chiaro che la piccola aveva ricominciato a respirare, i presenti hanno salutato il buon esito dell’intervento con un applauso spontaneo rivolto ai soccorritori. Decisivi sono stati la rapidità dell’arrivo del 118 e l’immediata esecuzione delle manovre di disostruzione. Nell’intervento sono stati impegnati l’infermiera Regina Esposito e l’autista soccorritore Luciano Di Pasqua.