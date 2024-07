Momenti di paura e traffico in tilt ieri sera sulla circumvallazione esterna, tra Giugliano e Qualiano, nei pressi della rotonda del noto bar Belle Époque.

Giugliano, incidente sulla circumvallazione alla rotonda della Belle Époque: si ribalta auto

Un automobilista a bordo di una Fiat Panda di colore rosso, in circostanze ancora da chiarire, poco prima delle 20, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. La vettura è rimasta parzialmente capovolta in mezzo alla carreggiata. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

Il traffico ha subito profondi disagi. I primi a prestare soccorso sono stati gli automobilisti di passaggio; successivamente sono sopraggiunti gli uomini della Polizia Locale guidati dal comandante Emiliano Nacar. Non ci sarebbero feriti.