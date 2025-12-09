Giugliano, incidente in via Aniello Palumbo: scontro tra auto e moto. Ferita una donna

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Giugliano, poco dopo le 15.30, in via Aniello Palumbo, in pieno centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione, un’auto che stava uscendo da un cancello si sarebbe scontrata con una moto guidata da una donna. L’impatto è stato particolarmente violento: la motociclista è stata sbalzata dalla sella ed è finita sull’asfalto.

Giugliano, incidente in via Aniello Palumbo: scontro tra auto e moto

L’automobile, guidata anche in questo caso da una donna, ha riportato un’ammaccatura sul lato sinistro, mentre la conducente del mezzo a due ruote ha subito una forte contusione alla gamba, con il sospetto di una frattura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia Municipale. La donna ferita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giuliano per le cure del caso. L’arteria stradale è stata momentaneamente chiusa al traffico.