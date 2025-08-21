Paura nel pomeriggio di oggi, 21 agosto, all’incrocio tra via Madonna delle Grazie, via Dante Alighieri, via Giugliano-Mugnano e via Magellano, dove si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto tre auto: una Jeep, una Fiat Panda e una Lancia Y.

Giugliano, incidente all’incrocio di via Madonna delle Grazie: auto ribaltata

Ad avere la peggio è stata proprio la Lancia Y, che a seguito dell’impatto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti gravi, anche se alcuni occupanti sono stati soccorsi dal personale del 118 giunto sul posto con un’ambulanza.

L’incrocio è stato immediatamente presidiato dalla Polizia Municipale. I caschi bianchi sono intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Alla base dell’incidente ci sarebbe una mancata precedenza. Il traffico ha subito forti rallentamenti in tutta la zona, in attesa della rimozione dei veicoli incidentati.