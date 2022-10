Scontro tra auto nella notte a Giugliano. I Carabinieri della stazione di Varcaturo sono intervenuti a via Francesco a Patria, nel tratto della circumvallazione esterna, per un incidente stradale con più feriti.

Giugliano, incidente a catena nei pressi di Gloria: diversi feriti

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che un uomo mentre era a bordo di una Fiat Stilo ha perso il controllo dell’auto andando ad impattare contro il guard rail per poi abbandonare il mezzo e fuggire.

Poco dopo – nello stesso senso di marcia – sopraggiungeva un’Alfa 164 con a bordo un 38enne di Campomarino e la sua compagna 31enne di Quarto. Il conducente si è fermato poco dietro la Fiat Stilo nel tentativo di segnalare agli altri automobilisti il pericoloso ostacolo.

Nel frattempo giungeva una Toyota Yaris con a bordo una 50enne di Villaricca che ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltata andando ad impattare l’Alfa dove all’interno c’era la 31enne di Quarto. La Yaris ha tamponato anche contro un’altra auto, una Fiat punto con all’interno un 39enne di San Cipriano d’Aversa che era lì fermo.

Incidente a Giugliano, il bollettino dei feriti

Il 39enne di San Cipriano illeso. La 50enne di Villaricca è stata trasferita nell’ospedale di Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli dove è ricoverata non in pericolo di vita per la rottura del setto nasale. La 31enne di Quarto è stata trasferita al San Giuliano di Giugliano in Campania dove è ricoverata in osservazione ma non in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale Compagnia. I militari dell’arma hanno sequestrato la Fiat Stilo non coperta da assicurazione.