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Giugliano, incendio in via Giardini: a fuoco un gazebo all’interno di un parco

Serata di paura in pieno centro a Giugliano nella serata di ieri. In circostanze ancora da verificare, un gazebo è andato a fuoco sul terrazzo di un’abitazione all’interno di un parco di via Giardini. Le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

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Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l’incendio, che per fortuna non si sarebbe esteso ad altre abitazioni. Erano presenti, nell’appartamento, anche delle bombole di gas, messe in sicurezza dai pompieri. Non ci sarebbero feriti o intossicati. Indaga la Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano.

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