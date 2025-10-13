Giugliano, incendio in un appartamento di via Labriola: carabinieri e Vigili del Fuoco sul posto

Momenti di paura questa mattina per alcuni residenti di via F.Basile, traversa di via Labriola, in pieno centro. Un principio di incendio è divampato in un appartamento sul piano rialzato di una palazzina, dove in quel momento si trovavano una donna di origini ucraine e suo figlio. I residenti hanno subito segnalato la presenza di fumo ma è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri per convincere la residente ad aprire la porta ed evacuare l’appartamento.

I pompieri hanno domato subito le fiamme, probabilmente sprigionate da una presa elettrica malfunzionante. I militari dell’Arma hanno effettuato gli accertamenti di rito e hanno inoltrato una segnalazione ai servizi sociali cittadini per valutare la situazione familiare del minore. La madre, infatti, potrebbe soffrire di una condizione di fragilità psichica. Per fortuna non si registrano feriti e intossicati, nonostante la presenza di un’automedica sul posto.