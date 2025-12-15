È stato un fine settimana ricco di appuntamenti quello appena trascorso a Giugliano, con piazze, chiese e spazi cittadini animati dagli eventi inseriti nel calendario natalizio. Un programma variegato che sta continuando a coinvolgere residenti e visitatori, offrendo momenti di musica, spettacolo e intrattenimento per tutte le età, contribuendo a creare un clima di festa diffuso in tutta la città.

Giugliano in festa: weekend di eventi e aggiornamenti al cartellone natalizio

Nel frattempo, arrivano alcune variazioni al programma. Lo show di Ciro Ceruti, in programma per mercoledì, si terrà nella Chiesa delle Concezioniste e non più in Piazza Matteotti, come inizialmente previsto.

Slitta invece la data dello spettacolo comico dei Ditelo Voi: l’evento, programmato per giovedì 18 dicembre, è stato rinviato a sabato 27 gennaio, restando confermata la location di Piazza Matteotti. Il calendario natalizio prosegue con nuovi appuntamenti pensati per rendere Giugliano sempre più viva durante le festività.