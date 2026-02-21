Giugliano, in campo nel ricordo del piccolo Domenico: “Rimarrai nei nostri cuori”

Giugliano. La storia e la morte del piccolo Domenico hanno toccato la sensibilità di tutta l’opinione pubblica e anche dei più piccoli.

Ieri per il settore base delle scuole calcio non è stata una giornata di campionato come tante altre. Il calcio d’inizio è stato più triste del solito. Non sono mancati gesti di vicinanza e d’amore.

C’è chi, come gli allievi di una delle squadra dell’Academy Giugliano Calcio 1928, hanno voluto ricordare il piccolo venuto a mancare nella mattinata di ieri con una frase scritta su una maglia e portata in campo prima del calcio d’inizio: “Piccolo Domenico hai vissuto poco tra noi, ma il tuo sorriso rimarrà per sempre impresso nei nostri cuori”. Un piccolo e significativo gesto d’amore.