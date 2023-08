GIUGLIANO. Altro furto ai danni di un’attività commerciale a Giugliano. E’ avvenuto la scorsa notte a Casacelle. A essere preso di mira dai malviventi Family Addiction Tattoo Shop.

Giugliano, furto a uno studio di tatuaggi

Come mostrano le immagini di videosorveglianza, in 5 arrivano a bordo di una Lancia Lybra, scendono dal veicolo mentre uno solo di loro resta in auto, pronto alla fuga. La banda ha forzato la vetrata rompendo la serratura, ha manomesso l’allarme e una volta dentro hanno preso un frigo con bevande all’interno e alcune attrezzature.

In pochi minuti si sono dati alla fuga, in direzione asse mediano. Un colpo dunque fruttato poche centinaia di euro alla banda ma che ha creato diversi danni all’attività.

Sono diversi i furti denunciati nelle ultime settimane a Giugliano. Diverse bande in azione tra abitazioni e attività commerciali che approfittano delle città vuote per le vacanze per entrare in azione.