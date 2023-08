“Alle ore 16:00 di domenica i vicini ci hanno avvertito che le persiane di casa erano aperte. Siamo rientrati e la nostra abitazione era a soqquadro“. E’ il racconto di una famiglia di Melito che è stata derubata, riportato dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Secondo quanto riferisce questo cittadino, la zona nei pressi della metropolitana di Giugliano, al confine con Melito, è presa di mira dai malviventi che hanno dunque già svaligiato alcune abitazioni.

Furti nelle abitazioni tra Melito e Giugliano

“Una furia aveva scaraventato fuori dai mobili tutta la nostra roba e rovistato dappertutto. Oltre i danni alle finestre hanno portato via l’oro e il robot da cucina. Sono poi passati dai vicini dove il bottino è stato più consistente. Siamo disorientati di fronte a un fenomeno, quello dei furti in appartamento, in forte espansione nella nostra zona. Non ci sentiamo più al sicuro. Mancano i controlli, nei paraggi della metropolitana di Giugliano non si vedono mai pattuglie, è terra di nessuno” ha raccontato la vittima a Borrelli.