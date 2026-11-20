A Giugliano torna al centro del dibattito politico la questione dell’IMU sulle aree fabbricabili, una vicenda che negli ultimi anni ha già dato origine a numerosi ricorsi e contestazioni.

Giugliano, IMU sulle aree fabbricabili: nuova sentenza sui valori dei terreni nelle zone C e DAl centro della controversia ci sono i valori attribuiti dal Comune ai terreni per il calcolo dell’imposta, ritenuti in alcuni casi eccessivi e non adeguatamente giustificati.Già nel gennaio del 2025, il TAR della Campania aveva annullato le delibere comunali relative alla determinazione dei valori delle aree classificate F1, accogliendo le contestazioni presentate dai ricorrenti.

Adesso arriva una nuova pronuncia che riguarda anche le zone C e D, mettendo in discussione l’idoneità dei valori stabiliti dall’amministrazione comunale. Una vicenda che riapre il confronto politico e solleva nuovi interrogativi sulla determinazione dell’imposta e sulle richieste di pagamento avanzate ai cittadini.

Sull’argomento si è esposto il consigliere comunale Gianluca Pianese, che già in passato si era occupato della questione, portando all’attenzione pubblica le criticità segnalate dai proprietari dei terreni.