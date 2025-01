Giugliano, Imu aree edificabili zona F1: arriva sentenza del Tar che annulla la delibera

Una sentenza che potrebbe fare da apripista per molti contribuenti che hanno ricevuto gli accertamenti per l’Imu sulla aree edificabili a Giugliano. Il tributo fu fortemente contestato quando l’amministrazione Pirozzi ha deciso di introdurlo. Ma oggi il Tar si è espresso relativamente a un ricorso presentato per dei terreni in zona F1, cioè attrezzature e servizi, stabilendo che le cifre stabilite dal comune non hanno trovato riscontro in ricerche di mercato, recenti compravendite nelle zone di interesse.

Sulla base di questa sentenza, si apre uno squarcio almeno per gli accertamenti che riguardano le aree edificabili in zona F1.

Altri ricorsi sono stati già presentati anche per atre zone e non si esclude che il criterio del giudice possa essere lo stesso applicato per la F1. Il Comune, in ogni caso, dovrà correre ai ripari.