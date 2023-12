Oggi, a Roma, al Ministero della Cultura, si è tenuta una riunione per fare il punto sugli interventi di messa in sicurezza del Santuario di Maria SS. Annunziata, sito a Giugliano in Campania.

Giugliano, il governo stanzia 4 milioni di euro per il Santuario dell’Annunziata

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano; la senatrice Mariolina Castellone; il deputato Michele Schiano di Visconti e il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi.

Prevista l’attivazione di un intervento straordinario di messa in sicurezza, di restauro e di consolidamento del Santuario, dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi dell’art.10 comma 1 del D.lgs 42/2004.

A tal fine il Ministero della Cultura ha previsto uno stanziamento di 4 milioni di euro per rendere nuovamente fruibile il sito da lungo tempo in stato di cantiere, con ponteggi abbandonati lungo le pareti laterali.

“Si tratta di un Santuario da troppo tempo in stato di degrado e inagibile. Siamo intervenuti immediatamente per la messa urgente in sicurezza. I nostri beni artistici e religiosi rappresentano un patrimonio straordinario che va tutelato e valorizzato perché testimoniano la cultura e la storia dei territori e rappresentano un’occasione di sviluppo economico e sociale. Giugliano è un Comune importante sul quale vogliamo concentrare sforzi in nome della cultura”, ha dichiarato il Ministro Sangiuliano.

Per la senatrice Castellone: “Oggi si scrive una bellissima pagina per la città di Giugliano e ringrazio il Ministro Sangiuliano che a poche settimane di distanza dal sopralluogo fatto al Santuario dell’Annunziata ha deciso di dare seguito a quella visita definendo quali fondi utilizzare per il restauro che finalmente potrà partire a breve. Si tratta della Chiesa Madre della Città di Giugliano. I cittadini non possono più vedere le impalcature ormai da vent’anni. E’ un bene artistico di un valore inestimabile. Sempre grazie a questo ministero e grazie alla nostra sollecitazione è stato messo il vincolo culturale e storico. Oggi si fa partire quella progettazione che poi servirà a brevissimo per gli interventi di restauro”.

Anche il deputato campano Michele Schiano di Visconti ha sottolineato l’importanza della messa in sicurezza del Santuario: ”Grazie al Ministro Sangiuliano si è subito con concretamente attivata la prima fase fondamentale per superare lo stato di degrado, prevedendo un piano articolato di interventi di consolidamento delle parti danneggiate. Un esempio di efficienza del Ministero della Cultura e di condivisione degli obiettivi di tutela e soprattutto di rilancio del nostro immenso patrimonio artistico”.

Per il sindaco di Giugliano Pirozzi: “È un importante risultato per la città di Giugliano, grazie alla sinergia delle varie istituzioni interessate. Il Santuario dell’Annunziata è patrimonio inestimabile della mia città. Un ringraziamento personale al Ministro Sangiuliano”.

“Quella di oggi può definirsi quasi una giornata storica. Dopo 23 anni di impalcature e promesse non mantenute, grazie all’intervento determinante del ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, oggi è stata deposta la prima pietra che porterà al restauro del Santuario di Maria Ss. Annunziata. A solo un mese dalla visita del Ministro presso il Santuario, è stata tracciata la strada per avviare l’iter burocratico e già sono stati individuati i fondi necessari al maestoso restauro”. È quanto affermato dal coordinatore cittadino di Fdi Emanuele Bifaro e dai consiglieri comunali Pasquale Ascione e Francesco Iovinella.