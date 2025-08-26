Logoteleclubitalia

Giugliano, il 2 settembre il primo consiglio comunale dell’era d’Alterio

Il nuovo sindaco di Giugliano, Diego d’Alterio, ha annunciato la convocazione del primo consiglio comunale della sua amministrazione, che si terrà martedì 2 settembre alle ore 10:30 nell’aula consiliare “Filomena Morlando”.

La seduta, inizialmente prevista per il 28 agosto, è stata rinviata su richiesta di alcuni consiglieri di minoranza. «Dopo aver verificato la fattibilità regolamentare – spiega d’Alterio in un post apparso sui social – abbiamo scelto di fissare per il 2 settembre, in modo da garantire la più ampia partecipazione possibile».

Il consiglio segnerà l’avvio ufficiale della nuova amministrazione. In quell’occasione si terrà il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente del consiglio comunale e la comunicazione della nuova giunta che guiderà la città nei prossimi anni. Intanto, già domani è prevista la prima riunione della giunta comunale, che per il sindaco rappresenta «un ulteriore passo avanti per trasformare le idee in azioni e dare subito concretezza al lavoro che ci attende».

