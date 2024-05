Questa sera, nella suggestiva cornice di Piazza Annunziata di Giugliano, di fronte al maestoso santuario, si terrà la vendita di prodotti tipici del territorio, offerti dalla cittadinanza e dai fedeli della Madonna della Pace.

Giugliano, i festeggiamenti: questa sera animazione in piazza Annunziata

Saranno esposti sui banchetti appositamente allestiti in piazza, proprio per dar modo a chi ne fosse interessato di acquistarli. Non solo cibo di alta qualità riempirà la piazza: l’atmosfera festosa sarà arricchita da animazione e intrattenimento dedicato ai più piccoli, che coinvolgerà anche le famiglie e ivisitatori di tutte le età. Sarà un’occasione preziosa per celebrare le radici e le tradizioni della comunità di Giugliano.