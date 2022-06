Ennesimo incidente in via Appia, tra Giugliano e Sant’Antimo. Un uomo a bordo di uno scooter è rimasto coinvolto in un drammatico scontro all’altezza del supermercato Conad. La dinamica del sinistro è ancora da ricostruire.

Incidente sull’Appia, strada trappola per centauri e automobilisti

Il centauro vittima del sinistro è rovinato sull’asfalto ma per fortuna sta bene e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il veicolo è rimasto al centro della carreggiata in attesa dei rilievi, provocando qualche disagio alla circolazione. E’ l’ennesimo incidente che si verifica sull’Appia, alcuni dei quali gravissimi.

La strada, arteria di collegamento tra le province di Napoli e Caserta, è attraversata da migliaia di automobilisti ogni giorno. Oggi registra un incremento del traffico veicolare dopo la chiusura di via Colonne. Un’autentica trappola per chi è costretto ogni giorno a percorrerla, tra buche, incidenti e circolazione stradale in tilt. Quella di oggi poteva essere l’ennesima tragedia, scongiurata solo grazie al caso.