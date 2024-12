Giugliano, gran successo per la presentazione del nuovo calendario di beneficenza 2025 di Teleclubitalia

Grande successo per la presentazione del calendario di beneficenza 2025 di Teleclubitalia, che si è tenuta venerdì 6 dicembre presso lo Chalet del Centro di Giugliano. La serata, dedicata all’arte e alla solidarietà, ha visto la partecipazione di ospiti illustri che hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa e il suo forte impatto sociale.

Tra i presenti, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, ha elogiato l’iniziativa per il suo valore artistico e solidale. Giovanni Porcelli, Consigliere Regionale, ha colto l’occasione per annunciare un importante contributo regionale destinato alla Parrocchia San Pio X di Giugliano, promotrice del progetto di mensa take-away per le persone in difficoltà. Anche l’Eurodeputato Raffaele Topo ha voluto portare il suo sostegno, evidenziando come eventi di questo tipo rappresentino un perfetto connubio tra cultura e solidarietà.

Il calendario, arricchito dalle splendide fotografie di Andrea Matacena, celebra la bellezza di Napoli e della Campania, offrendo uno sguardo artistico e autentico sulle meraviglie del territorio. Gli scatti che accompagnano i mesi del 2025 sono protagonisti di una mostra fotografica, visitabile presso lo Chalet del Centro fino al 15 gennaio 2025, regalando ai visitatori un’esperienza visiva intensa e coinvolgente.

Il calendario sarà disponibile per l’acquisto con una donazione di 10 euro, e l’intero ricavato sarà devoluto alla Caritas della Parrocchia San Pio X. Per agevolare la raccolta fondi, nei fine settimana del periodo natalizio saranno allestiti banchetti nel centro di Giugliano, dove sarà possibile sostenere questa importante causa.

Teleclubitalia desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla serata inaugurale e che continuano a supportare questa iniziativa. Un gesto che va oltre la semplice beneficenza, trasformandosi in un’opportunità per rafforzare il senso di comunità, attraverso il potere dell’arte e della solidarietà.