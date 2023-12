GIUGLIANO. Amaro risveglio in villa comunale a Giugliano. Ancor prima di essere inaugurate, sono state già vandalizzate le casette che dovevano servire per i mercatini di Natale in villa comunale.

Giugliano, vandalizzate casette dei mercatini

Nella notte presumibilmente dei balordi si sono introdotti nel parco pubblico di via I maggio e hanno rotto due delle casette che erano state installate nei giorni scorsi.

A denunciare l’accaduto il consigliere metropolitano Salvatore Pezzella: “Poi dite che a Giugliano non si fa mai niente… chi ha rotto verrà individuato perché ci sono le telecamere (ricordate la panchina imbrattata?). Ho lavorato tre mesi per mettere tutto al posto giusto per far sì che quest’anno si respirasse un Natale diverso – ha scritto sui social -. Ieri è stata una giornata per il sottoscritto stupenda dopo l’accensione delle luminarie, una cosa stupenda che non si vedeva da anni! Stamattina invece mi sveglio con l’amaro in bocca solo perché ci sono persone che non amano la nostra Giugliano”.