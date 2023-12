GIUGLIANO. E’ stato inaugurato ieri il nuovo playground di piazza Gramsci a Giugliano.

Il taglio del nastro della nuova area giochi in centro città con il sindaco Nicola Pirozzi e numerosi bambini che sono accorsi per vivere lo spazio messo a loro disposizione.

Nuovo playground in piazza Gramsci a Giugliano

Il progetto rientra nei fondi Pics e questo di piazza Gramsci è il primo di cinque nuove aree gioco che saranno realizzate in città tra centro e fascia costiera.

Lo spazio dove prima c’erano già alcune giostre e attrazioni per bambini è stato riqualificato e ne sono state installate di nuove sempre per i più piccoli. Il playground rientra nella riqualificazione generale che si sta facendo di piazza gramsci, in particolare dei giardini del I circolo dove sono in corso lavori.

“Dall’inizio di questa avventura abbiamo fatto passi in avanti da giganti. La strada è ancora lunga ma finalmente possiamo dirlo con certezza: stiamo andando nella giusta direzione” ha commentato il sindaco Pirozzi sui social.