I guard rail continuano a far gola: furto a Giugliano e chiuso nuovo tratto di strada

Quando si dice rubare di tutto e farlo anche alla “luce del sole”. Ora i ladri hanno preso di mira non solo il rame, ma anche il ferro estraendolo dai guard-rail. Dopo il caso dell’Asse Perimetrale di Melito, questa volta un nuovo furto è avvenuto nelle ultime ore a Giugliano.

Giugliano, furto di guard rail: chiuso anche il ponte di via Carraffiello

Ignoti sono entrati in azione nella notte e hanno portato via parte dei parapetti posti ai margini della carreggiata sia sul tratto di via Carraffiello a Giugliano, nella zona di Ponte Riccio, sia in via Ferrovie dello Stato, nei pressi della stazione. Per questo motivo è stata disposta la chiusura del ponte di via Carraffiello per motivi di sicurezza.

Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato. Non è ancora possibile stabilire tempi di ripristino.

Dunque dopo la chiusura della perimetrale Melito – Scampia, importante asse viario che collega le provincia con la città di Napoli, ancora disagi per gli automobilisti con la chiusura di un nuovo tratto di strada che collega il centro alla fascia costiera. Non solo rame: anche il ferro dei guard rail diventa bersaglio dei ladri con lo scopo di rivendere il metallo e guadagnare pochi spiccioli.