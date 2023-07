È il giorno del dolore a Giugliano. Stamattina, alle 11, si sono tenuti i funerali di Andrea D’Alterio, il 20enne rimasto coinvolto in un incidente in via San Francesco a Patria, lo scorso 16 luglio.

Giugliano, funerali di Andrea: tutti in nero per il 20enne

La cerimonia funebre è stata celebrata nella chiesa “San Massimiliano Kolbe”, in via Pigna, da don Francesco Riccio.

In tanti, soprattutto giovani, hanno voluto dare un ultimo saluto al ragazzo. In memoria di Andrea amici e studenti hanno indossato, in segno di lutto, magliette di colore nero. E sempre gli amici del giovane hanno portato in spalla la bara bianca al termine dell’omelia, accompagnandola all’uscita. Dolore e commozione dei presenti quando la salma ha oltrepassato l’uscio per poi essere caricata sul carro funebre. L’ultimo viaggio terreno del ragazzo, figlio dell’avvocato Antimo D’Alterio e della dirigente scolastica di un plesso a Casandrino, Amalia Sciorio, è stato accompagnato da una semplice melodia suonata da una chitarra classica.