Giugliano, fuga romantica finisce male: 29enne evade dai domiciliari e viene arrestato nella notte

È uscito di casa nonostante fosse agli arresti domiciliari per incontrare una donna, ma è stato scoperto e arrestato dai Carabinieri. È accaduto a Varcaturo, lungo via Ripuaria, intorno all’una di notte. I militari, impegnati in un controllo di routine, si sono recati presso l’abitazione di Aniello Izzio, 29enne sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari. Una volta giunti nell’appartamento, però, l’uomo non era presente.

Trovato in auto con una donna a pochi metri da casa

Sono immediatamente partite le ricerche nei dintorni. A pochi metri dall’abitazione, i Carabinieri hanno notato un’auto con i finestrini alzati e la luce interna accesa. Insospettiti, si sono avvicinati. All’interno del veicolo c’erano un uomo e una donna. Quando il conducente ha abbassato il finestrino, i militari lo hanno riconosciuto subito: si trattava proprio del 29enne che avrebbero dovuto controllare. La donna, sorpresa, ha assistito alla scena senza comprendere inizialmente la situazione, pensando probabilmente a un normale controllo.

Evasione accertata, nuovo arresto

L’uomo è sceso dall’auto tentando di giustificarsi, ma le spiegazioni non hanno evitato l’arresto. L’evasione è stata accertata sul posto. Il 29enne è stato quindi arrestato e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.