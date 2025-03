Giugliano, Francesca Frecciarulo morta dopo incendio in casa: oggi i funerali della 63enne

Si sono svolti oggi, presso il Santuario dell’Annunziata a Giugliano, i funerali in forma privata di Francesca Frecciarulo, la 63enne tragicamente scomparsa a seguito di un incendio divampato nella sua abitazione il 28 febbraio scorso, in via Rione De Gasperi. 

La cerimonia si è svolta in un clima di profondo raccoglimento, con la partecipazione dei familiari e di pochi intimi. Durante l’omelia, il rettore del Santuario, Don Luigi Pugliese, ha rivolto parole di riflessione alla comunità presente: “Giuglianesi, abbiamo dimenticato cosa vuol dire andare a un funerale. Non siamo qui solo per fare le condoglianze. Momento traumatico, doloroso. Siamo sconvolti ma non disperati. Oggi nel nostro cuore ci deve essere fede, speranza. Gesù dalla croce grida e immagino le grida non solo di Franchina ma anche di Carolina. In queste tragedie ci chiediamo: Dio dove sta? C’è stata una persona, un angelo, che ha cercato di salvare te e Franchina. Dinanzi a queste tragedie ci chiediamo: Dio dov’è? Perché non ci ascolta? Gesù, dinanzi a quella croce, anche lui ha gridato. Anche Franchina ha gridato in quei momenti, ma Dio non ha abbandonato Gesù sulla croce. Non sappiamo il perché di questa tragedia”.