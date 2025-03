La comunità di Giugliano è ancora sotto choc per la morte di Francesca Frecciarulo, la 64enne deceduta in seguito a un incendio divampato nella sua abitazione nel Rione De Gasperi. La Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro della salma e un’autopsia sul corpo per chiarire le esatte cause del decesso.

Giugliano, Franca morta nell’incendio: disposta autopsia. Prende forza ipotesi sigaretta accesa

L’incendio è scoppiato nel pomeriggio del 28 febbraio, al primo piano di una palazzina del rione De Gasperi dove la signora Frecciarulo viveva con la sorella Carolina. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno avvolto la stanza da letto, impedendo a Francesca, affetta da disabilità motorie, di mettersi in salvo. Nonostante gli sforzi della sorella e dei vicini di domare le fiamme, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Le indagini della Polizia di Stato sono in corso per determinare l’origine dell’incendio. Ieri la Scientifica ha fatto i rilievi. Una delle ipotesi più accreditate dagli inquirenti è quella di una sigaretta lasciata accesa, che avrebbe innescato il rogo.

La sorella Carolina, nel tentativo di salvare Francesca, ha riportato ustioni alle mani ed è stata ricoverata all’ospedale San Giuliano di Giugliano per le cure necessarie. L’intero rione De Gasperi è profondamente colpito da questo tragico evento. Decine le persone del quartiere che hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia Frecciarulo in questo momento di dolore.