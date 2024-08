Nottata di alta tensione a Giugliano, dove un inseguimento ad alta velocità sull’Asse Mediano ha messo a rischio la vita dei carabinieri e degli altri utenti della strada. Tutto è iniziato quando una gazzella della sezione radiomobile della compagnia locale ha notato un’Alfa Romeo 156 all’altezza dello svincolo “Villa Literno”. A bordo dell’auto c’erano cinque persone incappucciate, una vista che ha subito insospettito i militari, i quali hanno immediatamente intimato l’Alt.

Invece di fermarsi, l’Alfa Romeo ha iniziato una fuga disperata, con l’auto che ha raggiunto velocità impressionanti fino a 220 km/h. Durante l’inseguimento, i fuggitivi hanno eseguito manovre pericolose nel tentativo di speronare la gazzella dei carabinieri, mettendo a repentaglio la sicurezza stradale.

Lancio di oggetti potenzialmente letali: crick e pneumatico

Durante la folle corsa, i passeggeri dell’Alfa Romeo hanno lanciato diversi oggetti contro l’auto dei carabinieri, tra cui uno pneumatico e, successivamente, un crick. Fortunatamente, nessuno degli oggetti ha colpito la vettura dei militari, evitando così una possibile tragedia. Per fortuna, anche gli altri utenti della strada non sono rimasti coinvolti o feriti.

Nonostante l’intensa caccia, l’Alfa Romeo è riuscita a far perdere le proprie tracce. Tuttavia, le indagini sono attualmente in corso, con i carabinieri che stanno utilizzando tutte le risorse disponibili per identificare e catturare i responsabili di questo pericoloso inseguimento.