Scene di ordinaria follia nel pomeriggio di ieri a Giugliano. Un uomo alla guida di una Smart Four Four ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro le auto in sosta. È successo in via Mascagni, traversa a senso unico tra via Camposcino e via Frezza.

Giugliano, folle incidente in centro: si schianta contro tre auto e scappa

Le ragioni dell’incidente sono ancora poco chiare. Il conducente della macchina avrebbe percorso la via contromano per poi finire la sua corsa rocambolesca contro le macchine parcheggiate lungo la stradina. L’impatto con i veicoli è stato talmente forte che uno di essi si è sollevato finendo con le ruote posteriori sopra il cofano della vettura che la precedeva.

L’epilogo è stato altrettanto surreale: l’automobilista responsabile dell’incidente, in evidente stato di choc, è stato soccorso dai passanti e dai residenti, richiamati dallo schianto. L’uomo, tuttavia, sarebbe sceso dall’abitacolo rifiutando ogni aiuto. All’arrivo del 118 sarebbe andato via a piedi lasciando l’auto incidentata sul posto. Soltanto per miracolo non ci sono stati feriti.