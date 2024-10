Riapre via Colonne a Giugliano entro venerdì 11 ottobre. Una riapertura slittata di dieci giorni rispetto al crono-programma. A comunicarlo è l’EAV che, tramite il Consorzio Ascosa Ferroviaria Scarl, ta realizzando le opere di completamento della tratta ferroviaria Piscinola-Aversa Centro.

Giugliano, entro l’11 ottobre riapre via Colonne. Intanto chiude via Antimo Panico

A determinare lo slittamento una prova di carico eseguita in questi giorni in prossimità della stazione di Giugliano. “Ad oggi – specifica l’EAV in un comunicato -, i lavori nel sottosuolo nel tratto su via Colonne compreso tra i pozzi F, in prossimità della stazione di Giugliano, pozzo 29, altezza supermercato TODIS e pozzo H, incrocio via Colonne – via Appia, sono stati ultimati. Attualmente è in corso lo scavo su via Appia, verso il recapito finale nell’emissario Giugliano – Succivo”.

Nuovi disagi alla circolazione sono però nati in questi giorni dalla chiusura di via Antimo Panico. La circolazione in direzione corso Campano è interdetta e gli automobilisti sono costretti a svoltare in via Concezione e confluire in via Cumana per raggiungere il centro. La chiusura sarebbe dovuta al collasso della rete idrica, nonostante sull’asse viario siano stati già conclusi lavori di rifacimento nell’ambito del Progetto Piu Europa.