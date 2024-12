Colpo al negozio “Q Café” di via San Francesco a Patria di Giugliano. Una banda composta da cinque ladri questa notte ha forzato la serranda di ingresso e ha svaligiato l’attività commerciale per poi far perdere le proprie tracce.

Giugliano, ennesimo colpo al negozio di Iqos: “Il decimo in un anno”

I malviventi hanno portato via il cambiamonete e prodotti di tabaccheria, tra cui Iqos e stecche di sigarette. A immortalare la scena le immagini del sistema di videosorveglianza interno ed esterno. Il titolare ha sfogato la sua frustrazione sui social, spiegando che è il decimo furto subito in un anno alle sue attività.

L’altro negozio specializzato nella vendita di sigarette elettroniche, con sede in corso Campano, è stato infatti oggetto di altri raid con danni ingenti nel corso degli ultimi mesi. L’emergenza criminalità nell’area nord di Napoli ancora una volta registra un’escalation a ridosso delle vacanze natalizie, quando si moltiplicano furti e rapine ai danni di commercianti e imprenditori.