Oltre 30mila pacchetti di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati dalla Polizia Locale in un’operazione condotta nei pressi del Real Orto Botanico, in via Foria, a Napoli.

Napoli, 30mila pacchetti di sigaretti nascosti in casa di una donna disabile

A sorprendere gli agenti non è stato solo l’ingente quantitativo di merce illegale, ma soprattutto la persona coinvolta: una donna di circa 65 anni, disabile e apparentemente insospettabile, è stata trovata in possesso di circa 3mila stecche di sigarette, pari a circa 619 chili di tabacco lavorato estero privo di contrassegni e documentazione.

L’operazione è stata portata a termine dall’Unità Operativa Investigativa della Polizia Locale di Napoli, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito. I caschi bianchi hanno fatto irruzione in un appartamento situato in vico II Sant’Antonio Abate, a circa 100 metri dall’ingresso dell’Orto Botanico, dopo aver notato un sospetto via vai di auto nei pressi dell’abitazione.

Il blitz

All’interno della casa, gli agenti hanno scoperto il carico nascosto all’interno di armadi: circa 3mila stecche di sigarette illegali, prive del contrassegno del Monopolio di Stato e non conformi alla normativa sul commercio di tabacchi. Secondo le stime, la vendita di questi prodotti sul mercato nero avrebbe fruttato oltre 100mila euro. La donna è stata arrestata e posta in attesa di giudizio direttissimo. Le indagini, tuttora in corso, mirano a risalire alla rete di distribuzione e alle modalità con cui il carico è arrivato nel cuore della città.