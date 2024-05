“Alto impatto” in corso della Polizia di Stato in fascia costiera a Giugliano. Dopo il boom di microcriminalità denunciato anche dai residenti nel corso dell’inaugurazione del parco Liternum, sono stati intensificati i controlli in strada.

Giugliano, emergenza sicurezza in fascia costiera: alto impatto in corso

Al momento sono quattro le Volanti della Polizia impiegate nel servizio di “alto impatto”. gli agenti sono dislocati lungo via Domiziana, in entrambi i sensi di marcia, di fronte all’Hotel Emilia.

I controlli rientrano nell’ambito delle attività annunciate anche dal prefetto Michele Di Bari all’esito dell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato pochi giorni fa con lo scopo di presidiare il territorio e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa che negli ultimi mesi hanno fatto registrare una crescita preoccupante, soprattutto i furti nelle abitazioni e i raid alle attività commerciali.