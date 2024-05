Alla richiesta d’aiuto lanciata dai residenti della fascia costiera giuglianese, che ieri mattina hanno inscenato una protesta civile durante la visita del Presidente Vincenzo De Luca per l’inaugurazione del parco Archeologico di Liternum, chiedendo maggiore sicurezza a causa dei frequenti furti registrati ogni giorno, arriva una prima risposta tempestiva dal Prefetto di Napoli.

Giugliano: furti nelle abitazioni in fascia costiera, il Prefetto di Napoli convoca Comitato

È stato, infatti, convocato per stamattina, alle 10 e 30, una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, durante la quale si affronterà il problema della sicurezza nel comune di Giugliano, in particolare la situazione dei furti nelle abitazioni. Alla riunione interverrà anche il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi.

La protesta pacifica

Ieri mattina, il governatore della Campania è stato accolto a Lago Patria – dove è stato inaugurato il percorso naturalistico di oltre 70mila mq – da un folto numero di cittadini che hanno manifestato pacificamente, esponendo cartelli con su scritto la parola “sicurezza”, la stessa che manca in zona da tempo, ormai ostaggio della criminalità.

“Siamo assediati. È più di un anno che viviamo barricati nelle nostre case – ha spiegato un residente di Lago Patria – Siamo sequestrati nella nostra libertà da bande di tutti i tipi di italiani, persone dell’est, rom, persone di colore che vengono dall’altra parte del ponte. Non ne facciamo assolutamente una questione di razza né di etnia, ma vogliamo e pretendiamo di essere sicuri”.

Al grido d’aiuto dei cittadini e delle cittadine della fascia costiera, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto: “Dobbiamo pretendere un piano per la sicurezza in fascia costiera a Giugliano. Ma la responsabilità della sicurezza in Italia ha un nome: Piantedosi”.