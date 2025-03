È ufficiale: il consiglio dei ministri ha fissato la data delle prossime elezioni amministrative di primavera. I due weekend prescelti sono il 25 e 26 maggio per il primo turno e l’8 e 9 giugno per il ballottaggio nonché per i referendum. Dunque anche la città di Giugliano andrà al voto in queste date.

Giugliano, elezioni tra il 25 e il 26 maggio: valzer di nomi per i candidati sindaco

Il via libera alle date ha messo in moto gli schieramenti in città che ancora sono o alla ricerca di un candidato sindaco o a caccia di una conferma. Il centrodestra tiene riunioni a cadenza di due giorni ormai e sul tavolo ci sono alcuni nomi. Fratelli d’Italia vuole chiudere la partita a stretto giro e i due nomi sul tavolo sono l’ex consigliere comunale Francesco Iovinella e l’ex coordinatore cittadino Emanuele Bifaro. Gli altri partiti e civiche di centrodestra però stanno mettendo bastoni tra le ruote.

‌Nel fronte opposto, la coalizione uscente di Pirozzi sta lavorando alla composizione delle liste ma non è esente da dubbi sul candidato sindaco. C’è un fronte compatto che vuole la ricandidatura del sindaco uscente. C’è però chi, anche nel Pd, vorrebbe superare Pirozzi per un nome terzo e civico. C’è molta confusione dunque sotto il cielo. Ma gli schieramenti non hanno molto tempo a disposizione. Tra poco più di un mese devono presentare le liste. Sempre con la spada di Damocle dell’eventualità dello scioglimento per infiltrazioni mafiose.