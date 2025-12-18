Giugliano. Educare alla partecipazione, alla legalità e al futuro: sabato incontro alla “Maria Montessori”

Sabato 20 dicembre alle ore 15:30, presso il V Circolo Didattico “Maria Montessori”, si terrà l’incontro pubblico “OMNIA RERUM – Educare alla partecipazione, alla legalità e al futuro”, promosso da Nuntiare ODV e Generazione Progresso ODV.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ricostruire il rapporto tra giovani, istituzioni e bene comune, in una fase storica segnata da disaffezione politica, scarsa partecipazione giovanile e crescente disinformazione. OMNIA RERUM si propone come una vera e propria scuola diffusa di educazione civica, politica e sociale, rivolta ai giovani dai 16 ai 34 anni della Campania, per formare cittadini attivi, consapevoli e protagonisti della vita democratica.
Durante il pomeriggio sarà presentato anche il progetto “Baby Sindaco”, un’esperienza educativa che mette i bambini al centro della vita democratica, guidata dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Sabrina Zinno e dalle docenti referenti dell’area legalità, Teresa Frascogna e Maria di Lella.
A seguire, una tavola rotonda con i Forum dei Giovani dell’area Flegreo-Giuglianese e Nord, dedicata al confronto sul lavoro svolto nei territori e sull’importanza della formazione come strumento di partecipazione sociale e politica.
L’incontro rappresenta inoltre un momento di invito e apertura rivolto a:
* Forum dei Giovani
* Associazioni giovanili
•Organizzazioni del terzo settore
interessate a prendere parte al percorso OMNIA RERUM, contribuendo con idee, proposte e buone pratiche di cittadinanza attiva.
Per i Forum dei Giovani di Caserta e province, è previsto un appuntamento nel mese di gennaio che consentirà di ampliare il confronto e coinvolgere ulteriormente i territori.
OMNIA RERUM – “la totalità delle cose” – vuole essere un percorso capace di abbracciare le dinamiche istituzionali, sociali, culturali ed europee, offrendo strumenti concreti di comprensione e partecipazione, e costruendo un ponte tra dimensione locale ed europea.
COMUNICATO STAMPA