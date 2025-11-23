Giugliano, ecstasy in tutte le forme: arrestato 25enne con un “kit” dello sballo

Un controllo stradale di routine si è trasformato in un sequestro di droga. Accade a Giugliano, dove i Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato Joseph Pio Capasso, 25 anni, del posto e già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato fermato durante un pattugliamento: la sua agitazione ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Giugliano, ecstasy in tutte le forme: fermato 25enne con un “kit” dello sballo

Addosso al 25enne è stato trovato un vero e proprio campionario di ecstasy in diverse forme e colori: polvere rosa, una pillola blu e quattro rosa, 2,8 grammi di polvere beige e due bustine di ecstasy cristallizzata. Sequestrati anche hashish e 570 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’ecstasy – nota per gli effetti di euforia, percezioni sensoriali alterate e forte disinibizione – è una delle sostanze più diffuse tra i frequentatori della movida notturna. Nelle sue versioni in polvere può essere sciolta anche nelle bevande, rendendo particolarmente insidioso il suo utilizzo. Capasso è stato arrestato e poi sottoposto ai domiciliari. Dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.