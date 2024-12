È un traguardo importante quello raggiunto dal salone Echò Barber #ICerqua di Giulio ed Enrico Cerqua, che quest’anno hanno festeggiato ben 20 anni di attività. Un percorso che ha visto la crescita di un salone specializzato nell’hairstyling e nella cura del look maschile, con un’attenzione particolare alle tendenze, ma soprattutto al rapporto di fiducia instaurato con la clientela.

Giugliano, Echò Barber #ICerqua festeggia 20 anni di attività all’insegna della moda e dell’eleganza

Dal 2004, Giulio ed Enrico Cerqua hanno lavorato con passione e dedizione per offrire non solo tagli e acconciature, ma vere e proprie esperienze di bellezza e benessere. Grazie alla qualità dei servizi e alla professionalità, Echò Barber #ICerqua è diventato un punto di riferimento a Giugliano e in tutta la provincia di Napoli .

“Questi 20 anni sono stati un viaggio incredibile, fatto di sacrifici, soddisfazioni e tantissimo impegno”, affermano i fratelli Cerqua. “In occasione del nostro 20° anniversario, desideriamo fare un ringraziamento speciale a Filippo Gioia, un professionista che è stato sempre al nostro fianco sin dall’inizio di questo progetto. Siamo partiti con un sogno e oggi possiamo dire di aver costruito qualcosa di grande, grazie anche all’affetto e alla fedeltà dei nostri clienti. Senza di loro, non avremmo mai raggiunto questo traguardo”.

Il salone ha sempre puntato sulla qualità dei servizi offerti, utilizzando i migliori prodotti per capelli e rimanendo sempre aggiornato sulle nuove tendenze dell’hair styling. L’approccio personalizzato con il cliente è sempre stato uno dei punti di forza di Barber Echò, che ha saputo soddisfare le esigenze di ogni cliente.

In occasione dei 20 anni, Giulio ed Enrico Cerqua hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che in questi anni hanno scelto il loro salone. “Vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti, vecchi e nuovi, per la fiducia e per l’affetto che ci hanno dimostrato. Non possiamo che essere grati per questi 20 anni di successi, ma il merito è tutto di chi ci ha scelto, ci ha sostenuto e ci ha accompagnato in questo percorso. Il nostro impegno sarà sempre quello di offrire il miglior servizio possibile”.